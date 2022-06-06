Невзоров ще не отримав українського громадянства, - Данілов
Станом на 6 червня російський журналіст та колишній депутат Держдуми РФ Олександр Невзоров ще не отримав громадянства України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі 24 каналу.
"Що стосується Невзорова - відкладемо в окрему скриньку. По-перше, у нього ще немає громадянства, він лише звернувся по громадянство", - заявив Данілов.
За його словами, кожному, хто захоче здобути українське громадянство, необхідно буде пройти відповідну процедуру, передбачену Конституцією та законами України.
Нагадаємо, раніше радник голови МВС Антон Геращенко заявляв, що російському журналісту Олександру Невзорову та його дружині Лідії "надали громадянство України". Відповідний указ підписав український президент Володимир Зеленський.
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