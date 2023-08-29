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Неутешительный прогноз. Что будет с ценами на аренду квартир в Киеве осенью

Фото: Недвижимость в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова

Ближе к осени квартиры в Киеве все больше дорожают. Как и до вторжения РФ в Украину, каждую осень в столицу приезжало больше людей – на учебу, работу. Спрос рос, и цены тоже постепенно повышались. А в этом году накануне осени в Киев возвращаются и те, кто вынужденно выехал за границу из-за войны.

В комментарии РБК-Украина риэлтор и глава Комитета по информационным технологиям Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (СФНУ) Александр Бойко рассказал, как могут измениться цены на жилье в столице осенью этого года.

Будет дорожать и бюджетное жилье: как выросли цены на аренду

Летом спрос на аренду был намного ниже. Многие, кто раньше интересовался жильем в столице, на лето уехали в другие города, в долгие отпуска или в целом находились за границей. Сейчас большая часть этих людей уже вернулась в Киев, комментирует Александр Бойко.

"Как обычно, на увеличение спроса цены реагируют ростом. Чем больше людей имеет запрос арендовать жилье в Киеве, тем выше могут быть цены. По моим наблюдениям, стоимость жилья в аренду стала расти в июле. Еще тогда фиксировался рост цены на уровне 10%", – делится наблюдениями эксперт.

Осенью в Киев возвращаются студенты – в случае, если их учебные заведения возобновили очное обучение. Также состоялась новая вступительная кампания в университеты, и многие студенты приедут жить в столицу впервые. Многие не селятся в общежитиях, а интересуются арендой жилья. Поэтому цены на аренду квартир тоже могут расти.

"Квартиры в аренду однозначно будут дорожать. Процентные значения мы можем проследить в динамике позже. Но надо учесть, что будет расти цена и на бюджетные предложения", – убежден Александр Бойко.

Фото: Рост цен на аренду квартир в Киеве начали фиксировать еще в июле (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сколько стоит аренда квартир в Киеве: примеры цен

Цены на квартиры в аренду зависят не только лишь от сезона. Важно состояние самой квартиры, месторасположение, близость дома к метро и другие факторы.

Приводим примеры средних цен в целом по городу:

  • Однокомнатные: 6500 гривен в месяц;
  • Двухкомнатные: 10600 гривен в месяц;
  • Трехкомнатные: 14100 гривен в месяц.

Цены на аренду жилья по районам

Как правило, дешевле всего сдают жилье в Деснянском и Дарницком районе, самое дорогое – в Печерском и других центральных районах столицы.

  • Деснянский район: 9000 грн;
  • Днепровский: 11 000 грн;
  • Подольский: 9300 грн;
  • Оболонский: 9500 грн;
  • Соломенский: 10 000 грн;
  • Дарницкий: 10 000 грн;
  • Шевченковский: 19 000 грн;
  • Печерский: 20000 грн;
  • Голосеевский: 15 000 грн;
  • Святошинский: 10 000 грн.

Напомним, в каждом из районов Киева квартиры продают по очень разным ценам. В нескольких локациях жилье можно приобрести дешевле, а в других – гораздо дороже. Мы писали, в каком районе столицы жилье стоит самое дорогое.

Также стало известно, какие квартиры сейчас чаще покупают в Киеве и почему нет домов "за все деньги мира".

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