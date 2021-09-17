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"Неможливо виконати". Служба зовнішньої розвідки оскаржила рішення про відновлення Семочка

Автор: Олег Черниш

Служба зовнішньої розвідки оскаржила рішення суду про поновлення Сергія Семочка на посаді першого заступника голови СЗР. Служба вважає, що це неможливо виконати.

Про це йдеться у відповіді СЗР на запит РБК-Україна.

Розвідка звертає увагу, що хоч суди і визнали незаконним звільнення Семочка, але не досліджували питання законності його призначення на посаду першого заступника голови.

"Неповне з'ясування обставин справи судом є підставою, яка унеможливлює виконання рішення в частині поновлення Семочка С.О. на посаді та виплати йому грошового забезпечення за час вимушеного прогулу у встановлений судом спосіб", - сказано у відповіді.

Крім того, СЗР повідомляє, що місце першого заступника голови вже укомпектовано. Служба подавала клопотання до Окружного адмінсуду Києва з проханням роз'яснити його рішення у справі Семочка, але в ньому було відмовлено.

Служба зовнішньої розвідки, використовуючи свої процесуальні права, також подала апеляційну скаргу на рішення суду про відновлення екс-співробітника.

11 серпня ОАСК постановив невідкладно відновити екс-першого заступника голови СЗР Сергія Семочка і виплатити йому близько 1 млн гривень зарплати за вимушений прогул. Він був звільнений з цієї посади указом президента Петра Порошенка 12 квітня 2019 року.

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Сергій Семочко