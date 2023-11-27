"Неуловимый боец другого типа". Усик получил оценку экс-чемпиона мира перед боем с Фьюри

Бой Усик – Фьюри должен состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

Фрэмптон, когда-то являвшийся чемпионом во втором самом легком и полулегком весах, назвал Фьюри фаворитом поединка. Британец разочарован недавним выступлением "Цыганского Короля" против Нганну, но уверен, что одолеть чемпиона WBC будет непросто. Особенно когда Фьюри будет в ударе.

"Я считаю, что Усик создаст ему проблемы. Он гораздо подвижнее, меньше и быстрее. Усик очень неуловим. Он просто боец совсем другого типа. Но у Тайсона Фьюри есть план на бой. ШугарХилл Стюард попытается справиться со всем, что покажет Усик", – заявил Фрэмптон.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. В настоящее время британец контролирует пояс WBC, а украинец владеет титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

В сентябре оба боксера подписали контракт на бой. Базовой датой поединка стало 23 декабря. Впрочем, после противостояния с Нганну команда Фьюри настояла на перенесении боя на следующий год. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса. Холифилда имел такой титул в 1990-1992 гг.

Объединительное сражение примет Эр-Рияд. Ранее в Саудовской Аравии организовали реванш Усика с британцем Джошуа, а также поединок Фьюри против Нганну.