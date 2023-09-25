В непризнанном Приднестровье упали обломки ракеты С-300, - СМИ

"В Приднестровье упали обломки ракеты С-300 образца 1968 года. Взрыв произошел в воздухе", - пишет издание.

Как пишет СМИ, обломки упали в один из огородов в селе Кицканы. По предварительным данным, пострадавших - нет.

"При этом, боевая часть ракеты вошла в грунт, но не разорвалась. Взрыв произошел в час ночи", - уточнило News Maker.

Обстрел Украины 25 сентября

Российские оккупанты атаковали города Украины этой ночью ракетами различных типов и ударными дронами. Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны. В результате вражеских атак были повреждения и разрушения с пожарами в Одессе и Кривом Роге. Также пострадала женщина. Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

Для справки

Непризнанная Приднестровская Молдавская республика (ПМР) – часть Молдовы, захваченная российскими войсками. Она занимает почти всю молдавскую часть левого берега Днестра, а также несколько населенных пунктов на правом берегу реки. На северо-востоке граничит с Украиной (Одесская и Винницкая области).