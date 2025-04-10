Невестка Лукашенко избежала санкций ЕС из-за Словакии, - СМИ
Невестку белорусского диктатора Александра Лукашенко могли включить в санкционный список Евросоюза. Но такому шагу препятствовала позиция Словакии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусский портал "Бюро".
Как отметили журналисты, Анна Лукашенко - единственная из семейства диктатора, кого отказались включать в санкционный список Евросоюза. Два сына самопровозглашенного президента Беларуси - Виктор и Дмитрий - а также еще одна невестка Лилия уже под ограничениями.
Еще 5 августа 2024 года Евросоюз принял очередной пакет санкций против авторитарного режима в Беларуси. В санкционный список предлагалось внести Анну Лукашенко, но этого так и не произошло.
"Анна Л. (Анна Лукашенко - ред.) была предложена Литвой и действительно заблокирована Словакией", - приводит издание слова неназванного европейского чиновника.
В словацком МИД, комментируя такие слухи, уточнили, что каждая инициатива по пополнению санкционного списка рассматривается с точки зрения интересов Словакии и ЕС, правовой обоснованности и устойчивости санкций.
Анна Лукашенко
Стоит заметить, что Анна Лукашенко - жена Дмитрия Лукашенко, среднего сына Александра Лукашенко. Она является генпродюссером "Музыкальной медиакомпании".
По информации СМИ, Анна помогала диктатору проводить скрытую предвыборную агитационную кампанию.
Напомним, недавно Евросоюз ввел новые санкции против режима Александра Лукашенко из-за фиктивных выборов в Беларуси.
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