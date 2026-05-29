Неизвестные дроны ударили по Волгограду: предварительно, горит стратегический НПЗ

Кадры, демонстрирующие дроновую атаку на Волгоград, начали появляться в Сети после полуночи. Сначала россияне снимали просто полет беспилотников, а дальше уже начали появляться видео с хлопками и пожаром.

Как сообщили OSINT-каналы, якобы дроны попали в НПЗ Волгограда - на снимках заметно масштабный пожар и дым. Речь идет о заводе "Лукойл-Волгограднефтепереработка", который один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие входит в структуру "Лукойл" и имеет стратегическое значение для топливного рынка РФ.

Завод перерабатывает десятки миллионов тонн нефти в год и производит бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и другие нефтепродукты. Часть продукции используется для обеспечения российской армии и военной логистики.

Из-за своего значения для энергетики и оборонного сектора РФ объект неоднократно упоминался среди потенциальных целей атак дронов.