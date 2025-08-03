Неизвестные дроны атакуют Воронеж и Сочи: в районе НПЗ пожары

Начиная примерно с 00:20 в пабликах стала появляться информация, что беспилотники атаковали город Воронеж. Изначально были сообщения о двух взрывах, а в последствие стало известно о более 10.

Параллельно в соцсетях начали публиковать кадры, на которых было видно пожар. Вскоре канал "Осторожно Новости" написал о якобы повреждении частотного дома, пожаре, а также женщине, которую спасли.

Примерно в 02:26 проукраинский канал Exilenova+" сообщил, что в Кстово (Нижегородской области РФ) в районе НПЗ возник пожар. Причем этот объект является одним из самых больших. Однако понять, насколько достоверны фото, пока трудно.

Перед этим в области объявили тревогу из-за угрозы атаки дронов.

Еще одним городом, где гремели взрывы - стал город Сочи Краснодарского края. Также взрывы слышали жители Лазаревского, Дагомыса и Сергей-Поля.

Перед этим в сочинском аэропорту ввели план "Ковер", были задержаны 20 рейсов на прилет и вылет, как утверждает Mash.

Помимо этого сейчас стали появляться кадры после взрывов в Адлере (район Сочи). Как утверждается, неизвестные дроны атаковали нефтебазу, в результате чего начался пожар.