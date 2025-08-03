Неизвестные дроны атакуют Воронеж и Сочи: в районе НПЗ пожары

В ночь на 3 августа ряд российских город вновь оказалась под атакой неизвестных дронов. В результате этого уже возникли пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Начиная примерно с 00:20 в пабликах стала появляться информация, что беспилотники атаковали город Воронеж. Изначально были сообщения о двух взрывах, а в последствие стало известно о более 10.
Параллельно в соцсетях начали публиковать кадры, на которых было видно пожар. Вскоре канал "Осторожно Новости" написал о якобы повреждении частотного дома, пожаре, а также женщине, которую спасли.
Примерно в 02:26 проукраинский канал Exilenova+" сообщил, что в Кстово (Нижегородской области РФ) в районе НПЗ возник пожар. Причем этот объект является одним из самых больших. Однако понять, насколько достоверны фото, пока трудно.
Перед этим в области объявили тревогу из-за угрозы атаки дронов.
Еще одним городом, где гремели взрывы - стал город Сочи Краснодарского края. Также взрывы слышали жители Лазаревского, Дагомыса и Сергей-Поля.
Перед этим в сочинском аэропорту ввели план "Ковер", были задержаны 20 рейсов на прилет и вылет, как утверждает Mash.
Помимо этого сейчас стали появляться кадры после взрывов в Адлере (район Сочи). Как утверждается, неизвестные дроны атаковали нефтебазу, в результате чего начался пожар.
Напомним, что в ночь на 2 августа Россия тоже подвергалась атаке неизвестных дронов. В частности, в Липецке, Рязани, Пензе, Самарской области и не только. Сообщалось о пожарах.
Утром глава ЦПД Андрей Коваленко сообщил, что в российский Пензе были атакованы два важных оборонных предприятия. Речь шла о "Радиозаводе" и заводе "Электроприбор".
Кроме того, позже в тот же день в СБУ сообщили, что их дроны прошлой ночью атаковали аэродром "Приморско-Ахтырск" в России. В частности, с этого объекта россияне выпускают "Шахеды" по Украине.