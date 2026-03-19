Неизвестные дроны атаковали химзавод в России - крупнейший в мире производитель удобрений

Известно, что промзону в Невинномысске атаковали дроны. Там находящийсяк комбинат "Азот" принадлежит к группе "Еврохим" - одного из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Завод производит уксусную кислоту, которая необходима для взрывчатки.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров ночью объявлял беспилотную опасность, а в результате подтвердил падение осколков в районе.

"На Ставрополье отбили массированную воздушную атаку. Повреждений важной инфраструктуры нет. К сожалению, в Кочубеевском округе пострадала женщина в результате падения обломков БПЛА на частное домовладение. Угрозы ее жизни нет, с ней работают медики", - написал он.

Следует отметить, что завод "Азот" в Невинномысске атакуют уже не впервые.