Неизвестные дроны атаковали химзавод в России - крупнейший в мире производитель удобрений

Ставропольский край РФ оказался под обстрелами неизвестных дронов ночью 19 марта. Известно об атаке на одно из крупнейших в мире предприятий-производителей удобрений, Невинномысский "Азот".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ и местные паблики.
Известно, что промзону в Невинномысске атаковали дроны. Там находящийсяк комбинат "Азот" принадлежит к группе "Еврохим" - одного из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Завод производит уксусную кислоту, которая необходима для взрывчатки.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров ночью объявлял беспилотную опасность, а в результате подтвердил падение осколков в районе.
"На Ставрополье отбили массированную воздушную атаку. Повреждений важной инфраструктуры нет. К сожалению, в Кочубеевском округе пострадала женщина в результате падения обломков БПЛА на частное домовладение. Угрозы ее жизни нет, с ней работают медики", - написал он.
Следует отметить, что завод "Азот" в Невинномысске атакуют уже не впервые.
Также 25 февраля в городе Дорогобуж Смоленской области РФ прогремели взрывы - дроны атаковали химический завод "ПАО Дорогобуж". Это предприятие уже находилось под атакой украинских дронов в декабре 2025 года.
Беспилотники нередко обстреливают химзаводы и тому подобные объекты в РФ, особенно те, которые связаны с оборонкой. Например, 25 декабря было атаковано ПАО "Дорогобуж" - промышленное предприятие химической отрасли, которое специализируется на производстве азотных удобрений и химической продукции.