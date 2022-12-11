Небольшой снег и шквальный ветер: какой будет погода в Украине завтра

Завтра, 12 декабря, часть Украины накроет небольшой снег, местами дождь. На левобережной части страны ожидается сильный ветер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.
По данным синоптиков, завтра на всей территории Украины будет облачно. На западе, в Житомирской области и в Карпатах местами небольшой снег.
В Винницкой, Черкасской, Киевской и Черниговской областях дождь с переходом в мокрый снег. Местами налипание мокрого снега, гололедица. На остальной территории дожди.
Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, а на Левобережье местами порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха в среднем в течение суток +5 +10 градусов. На западе в пределах -1 -6 градусов, а на севере от +3 до -2 градусов.
В столице и Киевской области завтра облачная погода, днем ожидается дождь с переходом в снег. Местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Столбики термометров в Киеве покажут ночью и днем около нуля градусов.
Напомним, сегодня ряд поездов отстает от графиков из-за непогоды на западе Украины.
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