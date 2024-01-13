Небольшой снег, морозы на севере и гололедица: погода на завтра

"Облачно. Небольшой снег, днем в южных областях с дождем, только в Одесской области без осадков. На дорогах страны гололедица", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 20-25 м/с, местами метели.

Температура:

на западе будет колебаться от -3 до -8 ночью и от -2 до +2 днем;

на севере будет колебаться от -7 до -16 ночью и от -3 до 0 днем;

на юге будет колебаться от -5 до -1 ночью и от 0 до +4 днем;

на востоке будет колебаться от -6 до -16 ночью и от -6 до +1 днем.

Фото: погода на 14 января (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Облачно, небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью от -7 до -12 мороза, а днем от 0 до -5. В Киеве ночью от - 7 до -9, а днем от 0 до -2.

Снеголавинная опасность

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в связи со снегопадами и метелями, ожидается 13-14 января - на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

В частности умеренная опасность ожидается 13-14 января - на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

Фото: снеголавинная опасность (facebook.com/lavyny.official)