Небольшой снег, морозы на севере и гололедица: погода на завтра

Завтра, 14 января, по всей территории Украины, кроме Одесской области, ожидается небольшой снег. Предупреждают о гололедице.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"Облачно. Небольшой снег, днем в южных областях с дождем, только в Одесской области без осадков. На дорогах страны гололедица", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 20-25 м/с, местами метели.
Температура:
Фото: погода на 14 января (meteo.gov.ua)
Погода в Киеве и области
"Облачно, небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.", - пишет пресс-служба.
Температура в области ночью от -7 до -12 мороза, а днем от 0 до -5. В Киеве ночью от - 7 до -9, а днем от 0 до -2.
Снеголавинная опасность
Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в связи со снегопадами и метелями, ожидается 13-14 января - на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.
В частности умеренная опасность ожидается 13-14 января - на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.
Фото: снеголавинная опасность (facebook.com/lavyny.official)
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