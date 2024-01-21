Небольшой мороз и без осадков: погода в Украине завтра стабилизируется

Погода в Украине завтра, 22 января, будет без снега и дождя. Но ожидается мороз, ночью местами -17 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, завтра по всей Украине переменная облачность. Осадков не ожидается, а на востоке и севере местами туман. Также синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.

Ветер в восточных и южных областях северо-восточный, 5-10 м/с. На остальной территории ветер южный, 7-12 м/с. В западных и северных областях днем местами порывы 15-18 м/с.

Столбики термометров покажут:

на севере: днем от +1 до -4; ночью -5 -17 градусов;

на востоке: днем +1 -5, а ночью -4 -8 градусов;

на юге: днем до +2, ночью -1 -4 градусов;

на западе: днем -3 +1, а ночью от -2 до -6 градусов;

в центре: днем -1 +2, ночью -5 -8 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня тоже переменная облачность. На дорогах гололедица, ветер южный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха днем будет от -1 до -3 градусов, а ночью от -5 до -7.