Небольшой мороз и без осадков: погода в Украине завтра стабилизируется
Погода в Украине завтра, 22 января, будет без снега и дождя. Но ожидается мороз, ночью местами -17 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По прогнозам синоптиков, завтра по всей Украине переменная облачность. Осадков не ожидается, а на востоке и севере местами туман. Также синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.
Ветер в восточных и южных областях северо-восточный, 5-10 м/с. На остальной территории ветер южный, 7-12 м/с. В западных и северных областях днем местами порывы 15-18 м/с.
Столбики термометров покажут:
- на севере: днем от +1 до -4; ночью -5 -17 градусов;
- на востоке: днем +1 -5, а ночью -4 -8 градусов;
- на юге: днем до +2, ночью -1 -4 градусов;
- на западе: днем -3 +1, а ночью от -2 до -6 градусов;
- в центре: днем -1 +2, ночью -5 -8 градусов.
Погода в Киеве
В столице сегодня тоже переменная облачность. На дорогах гололедица, ветер южный со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха днем будет от -1 до -3 градусов, а ночью от -5 до -7.
Напомним, 18 января на территории Закарпатской области прошли интенсивные осадки. В результате непогоды произошло повышение уровня воды в большинстве рек. Из-за паводков нс Закарпатье были затоплены частные дома, дворы, дороги и сельскохозяйственные угодья.
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