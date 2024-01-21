ua en ru
Вс, 21 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Небольшой мороз и без осадков: погода в Украине завтра стабилизируется

Украина, Воскресенье 21 января 2024 16:46
UA EN RU
Небольшой мороз и без осадков: погода в Украине завтра стабилизируется Фото: погода в Украине 22 января будет морозной (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине завтра, 22 января, будет без снега и дождя. Но ожидается мороз, ночью местами -17 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, завтра по всей Украине переменная облачность. Осадков не ожидается, а на востоке и севере местами туман. Также синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.

Ветер в восточных и южных областях северо-восточный, 5-10 м/с. На остальной территории ветер южный, 7-12 м/с. В западных и северных областях днем местами порывы 15-18 м/с.

Столбики термометров покажут:

  • на севере: днем от +1 до -4; ночью -5 -17 градусов;
  • на востоке: днем +1 -5, а ночью -4 -8 градусов;
  • на юге: днем до +2, ночью -1 -4 градусов;
  • на западе: днем -3 +1, а ночью от -2 до -6 градусов;
  • в центре: днем -1 +2, ночью -5 -8 градусов.

Небольшой мороз и без осадков: погода в Украине завтра стабилизируется

Погода в Киеве

В столице сегодня тоже переменная облачность. На дорогах гололедица, ветер южный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха днем будет от -1 до -3 градусов, а ночью от -5 до -7.

Небольшой мороз и без осадков: погода в Украине завтра стабилизируется

Напомним, 18 января на территории Закарпатской области прошли интенсивные осадки. В результате непогоды произошло повышение уровня воды в большинстве рек. Из-за паводков нс Закарпатье были затоплены частные дома, дворы, дороги и сельскохозяйственные угодья.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве
NEWS
Зеленский не видит сейчас необходимости мобилизовать полмиллиона людей
Зеленский не видит сейчас необходимости мобилизовать полмиллиона людей
DAILY
Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск