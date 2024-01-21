Невеликий мороз і без опадів: погода в Україні завтра стабілізується
Погода в Україні завтра, 22 січня, буде без снігу та дощу. Але очікується мороз, вночі місцями до -17 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За прогнозами синоптиків, завтра по всій Україні мінлива хмарність. Опадів не очікується, а на сході та півночі місцями туман. Також синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.
Вітер у східних та південних областях північно-східний, 5-10 м/с. На решті території вітер південний 7-12 м/с. У західних та північних областях вдень місцями пориви 15-18 м/с.
Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: вдень від +1 до -4, вночі -5 -17 градусів;
- на сході: вдень +1 -5, а вночі -4 -8 градусів;
- на півдні: вдень до +2, вночі -1 -4 градусів;
- на заході: вдень -3 +1, а вночі від -2 до -6 градусів;
- у центрі: вдень -1 +2, вночі -5 -8 градусів.
Погода у Києві
У столиці сьогодні також мінлива хмарність. На дорогах ожеледиця, вітер південний зі швидкістю 7-12 м/с
Температура повітря вдень у Києві буде від -1 до -3 градусів, а вночі від -5 до -7.
Нагадаємо, 18 січня на території Закарпатської області пройшли інтенсивні опади. Внаслідок негоди відбулося підняття рівня води у більшості річок. Черезпаводок на Закарпатті були затоплені приватні будинки, двори, дороги та сільськогосподарські угіддя.
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