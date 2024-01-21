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Невеликий мороз і без опадів: погода в Україні завтра стабілізується

Україна, Неділя 21 січня 2024 16:46
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Невеликий мороз і без опадів: погода в Україні завтра стабілізується Фото: погода в Україні 22 січня буде морозною (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні завтра, 22 січня, буде без снігу та дощу. Але очікується мороз, вночі місцями до -17 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, завтра по всій Україні мінлива хмарність. Опадів не очікується, а на сході та півночі місцями туман. Також синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.

Вітер у східних та південних областях північно-східний, 5-10 м/с. На решті території вітер південний 7-12 м/с. У західних та північних областях вдень місцями пориви 15-18 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: вдень від +1 до -4, вночі -5 -17 градусів;
  • на сході: вдень +1 -5, а вночі -4 -8 градусів;
  • на півдні: вдень до +2, вночі -1 -4 градусів;
  • на заході: вдень -3 +1, а вночі від -2 до -6 градусів;
  • у центрі: вдень -1 +2, вночі -5 -8 градусів.

Невеликий мороз і без опадів: погода в Україні завтра стабілізується

Погода у Києві

У столиці сьогодні також мінлива хмарність. На дорогах ожеледиця, вітер південний зі швидкістю 7-12 м/с

Температура повітря вдень у Києві буде від -1 до -3 градусів, а вночі від -5 до -7.

Невеликий мороз і без опадів: погода в Україні завтра стабілізується

Нагадаємо, 18 січня на території Закарпатської області пройшли інтенсивні опади. Внаслідок негоди відбулося підняття рівня води у більшості річок. Черезпаводок на Закарпатті були затоплені приватні будинки, двори, дороги та сільськогосподарські угіддя.

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