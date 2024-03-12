Небольшие объемы. Сколько ракет КНДР могла передать России

Во время зимних обстрелов Украины были отмечены северокорейские баллистические ракеты КН-23/24. Данные по количеству, переданному Москве, отличаются.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Воздушный бой. Как Россия теряет самолеты и действительно ли у Украины есть проблемы с ПВО ".

По словам собеседников в Силах обороны, речь идет о небольших объемах поставок.

"Некоторые наши партнеры предоставляли нам данные о передаче 45 ракет от КНДР, другие говорили о 60. Однако у нас эти цифры вызывают сомнения. В частности, нам также говорили о передаче Пхеньяном семи пусковых установок к этим ракетам. До сих пор нами была зафиксирована только одна", - рассказал один из источников.

Он также добавил, что на сегодня другой партнер России, с которым она также вела переговоры о баллистических ракетах - Иран - не предоставлял ей этих вооружений.

Собеседник в спецслужбах говорит, что с января врагу не удалось нарастить объемы собственного производства ракет. По данным источника, сейчас Россия производит около 130 стратегических ракет в месяц с дальностью более 350 километров.

Ракеты из КНДР

В декабре прошлого года координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия купила у Северной Кореи баллистические ракеты.

В начале января появилась информация, что оккупанты ударили по Харькову северокорейскими ракетами. Позже в прокуратуре подтвердили это и рассказали детали.

В конце февраля руководитель ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что информация о масштабном применении северокорейских ракет не соответствует действительности. Всего было использовано несколько ракет.