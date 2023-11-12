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Небольшие дожди ночью и порывы ветра на востоке, а также севера: погода на завтра.

Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 13 ноября, ночью в юго-восточной части Украины ожидаются дожди. В частности, возможны порывы ветра на севере и востоке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь ночью в северо-восточной части небольшой дождь", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, ночью в северных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +1 до +5 ночью и от +6 до +8 днем;
  • на севере будет колебаться от +3 до +6 ночью и от +6 до +9 днем;
  • на юге будет колебаться от +3 до +7 ночью и от +10 до +14 днем;
  • на востоке будет колебаться от +4 до +8 ночью и от +7 до +10 днем.

Фото: погода на 13 ноября (meteo.gov.ua)

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"Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью по области местами порывы 15-20 м/с.", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью +1 - +6 и днем +4 - +9, а в Киеве - ночью +4 - +6 и днем +7 - +9,

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве, 12 ноября, в результате непогоды были подтоплены несколько районов столицы.

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