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Небольшие дожди и штормовой ветер: прогноз погоды на выходные

Фото: в Украине на выходных ожидаются небольшие дожди и штормовой ветер (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На этих выходных в Украине ожидается небольшой дождь. Также местами прогнозируется штормовой ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, в ближайшие трое суток на большей части территории страны пройдут небольшие и умеренные дожди. В воскресенье и понедельник в западных областях ожидаются дожди с мокрым снегом.

При этом ближайшей ночью в Карпатском регионе местами значительный дождь. Лишь завтра днем на Левобережье, 2 апреля на востоке, 3 апреля на юге будет без существенных осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, ближайшей ночью в юго-восточной части местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха в выходные ночью составит +1 +8 градусов, в восточных областях около 0. При этом днем +7 +14. В субботу на востоке ожидается +3 +8 градусов, а в понедельник ночью +1 +6.

В западных областях будет до 2 градусов мороза, а днем +2 +9, в южной и восточной части страны температура воздуха составит +10 +15 градусов.

Напомним, ранее синоптик рассказала, когда ждать новой волны похолодания в Украине.

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