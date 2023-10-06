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Небольшие дожди, возможны грозы: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: на левобережной части Украины сегодня ожидаются дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 6 октября, будет местами с дождями. Синоптики предупреждают о возможных грозах и шквальных порывах ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня по всей Украине переменная облачность. На левобережной части страны ожидаются небольшие дожди. Местами возможны грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Днем на севере и востоке Украины прогнозируется шквалы до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем будет в пределах +14 +19 градусов. На юге ожидается +18 +23 градуса, а в Карпатах только +9 +14.

Ночью по всей стране похолодает. Столбики термометров покажут +7 +12 градусов, а в Карпатах +2 +7.

Погода в Киеве

В столице сегодня тоже переменная облачность. По прогнозам синоптиков, днем не ожидается дождей. Ветер северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха днем будет +14 +16, а ночью похолодает до +10 +12 градусов.

Тепло заканчивается

Напомним, в конце сентября в Киеве было обновлено два температурных рекорда. Климатическая норма 30 сентября была превышена почти на 8 градусов. Однако синоптики прогнозируют, что тепло скоро кончится.

Кроме того, сентябрь 2023 стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений.

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