Неврожай у Бразилії може ще більше підняти ціни на каву, - WSJ

Як наголошується в матеріалі, за деякими даними, урожай високоякісних зерен Арабіки в Бразилії буде менше половини того, який міг би бути в хороший рік.

Деякі з цих поганих новин вже враховані інвесторами, кавовими компаніями та любителями кави. Погана погода в Бразилії допомогла підняти ф'ючерси на каву до багаторічних максимумів у 2021 році, що стало одним з низки збоїв на світових товарних ринках. Але якщо урожай цього року виявиться навіть менше, ніж побоювалися, це може посилити дефіцит міжнародних поставок і сприяти новому зростанню цін.

Бразилія важлива для світового ринку кави, тому що вона є найбільшим у світі експортером. Проблема посилюється тим, що виробництво кави Арабіка йде по дворічному циклу, що дає більший урожай в парні роки. Тим часом погана погода також завдала шкоди кавовій індустрії в сусідній Колумбії, ще одному великому виробнику.

Дані про споживчі ціни в США показують, що після того, як протягом багатьох років вони практично не змінювалися, рахунки за каву в домашньому господарстві різко зросли за останній рік. Кавова індустрія, як і інші, боролася як з проблемами ланцюжка поставок, так і з високими витратами.

Світові ціни на арабіку, ймовірно, зростуть після того, як почнуть готуватися оцінки врожаю цього року в Бразилії, сказав Тьяго Казаріні, Бразильський кавовий брокер Cazarini Trading Co.

Аналітики раніше передбачали, що урожай Арабіки в Бразилії за 12 місяців, починаючи з липня, може відповідати рекорду, встановленому двома роками раніше, в 48,7 млн мішків, кожен з яких містить 132 фунта кави. Але кінцева цифра, ймовірно, буде набагато нижчою. Ранній офіційний прогноз з Бразилії становить всього 35,7 млн мішків.

Спостерігачі за ринком вказують на інші ознаки того, що попит на каву перевищує пропозицію, що також може сприяти зростанню цін. Міжнародна організація з кави заявляє, що світове споживання буде випереджати виробництво другий рік поспіль, в той час як Fitch Solutions повідомляє, що запаси на складах Intercontinental Exchange знаходяться на найнижчому рівні в цьому столітті.

Падіння пропозиції і падіння запасів кави вказують на зростання цін протягом наступних трьох-шести місяців, сказав Оле Хансен, глава відділу товарної стратегії Saxo Bank.

Ф'ючерси на каву виросли у 2021 році і на початку цього року, досягнувши в лютому майже 10-річного максимуму у 2,58 долара за фунт. З тих пір вони дещо знизилися, приблизно до 2,23 долара за фунт, але залишаються підвищеними в порівнянні з останніми роками.

Fitch не вважає, що ціни будуть рости далі, але говорить, що падіння бразильського експорту в поєднанні з нестачею складських запасів буде підтримувати ціни на високому рівні. Нещодавно він підвищив свій прогноз по арабіці до 2,15 долара за фунт до кінця цього року, що трохи нижче недавніх рівнів.