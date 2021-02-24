Нестримні. "Ман Сіті" забив два сухих м'ячі "Борусії М"

Українець Олександр Зінченко поєдинок проти "Боруссії" почав з лави запасних - на вихідних він провів весь матч англійської Прем'єр-ліги проти "Арсеналу". Його місце зайняв Кайл Уокер.

Сам поєдинок проходив на нейтральному полі в Будапешті, хоча номінально господарями була "Боруссія".

"Ман Сіті" почав матч активніше. Перед голом англійці не реалізували кілька небезпечних моментів. Однак на 29-й хвилині рахунок у матчі був відкритий. Канселу подав за спину захисникам, де не найвищий Бернардо Сілва головою переправив м'яч у сітку німецького клубу - 0:1.

У середині другого тайму ця зв'язка взяла участь і в другому голі "Сіті". Канселу знову подав, Сілва головою відпасував на Габріеля Жезуса, який метрів з п'яти переправив м'яч вже у порожні ворота - 0:2.

Більше голів команди не забивали. Матч-відповідь відбудеться 16 березня.