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Нестримні. "Ман Сіті" забив два сухих м'ячі "Борусії М"

Автор: Ігор Литвиненко

"Манчестер Сіті" впевнено переміг менхедгладбахскую "Боруссію" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Для "Сіті" ця перемога стала 19 поспіль у всіх турнірах, а серія без поразок манчестерського клубу тепер становить 26 матчів.

Детальніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.

Українець Олександр Зінченко поєдинок проти "Боруссії" почав з лави запасних - на вихідних він провів весь матч англійської Прем'єр-ліги проти "Арсеналу". Його місце зайняв Кайл Уокер.

Сам поєдинок проходив на нейтральному полі в Будапешті, хоча номінально господарями була "Боруссія".

"Ман Сіті" почав матч активніше. Перед голом англійці не реалізували кілька небезпечних моментів. Однак на 29-й хвилині рахунок у матчі був відкритий. Канселу подав за спину захисникам, де не найвищий Бернардо Сілва головою переправив м'яч у сітку німецького клубу - 0:1.

У середині другого тайму ця зв'язка взяла участь і в другому голі "Сіті". Канселу знову подав, Сілва головою відпасував на Габріеля Жезуса, який метрів з п'яти переправив м'яч вже у порожні ворота - 0:2.

Більше голів команди не забивали. Матч-відповідь відбудеться 16 березня.

Нагадаємо, вчора "Челси" обіграв на виїзді "Атлетіко". Єдиний гол ножицями через себе забив Олів'є Жиру.

Також РБК-Україна писало, що "Баварія" не помітила "Лаціо" - розгром на виїзді 4:1.

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