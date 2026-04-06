Netflix запустил приложение Playground с играми для самых маленьких

22:00 06.04.2026 Пн
Новый продукт ориентирован на детей до 8 лет и входит в подписку Netflix
aimg Мария Науменко
Фото: логотип Netflix (Getty Images)

Netflix запустил новое приложение Playground для детей до восьми лет, в котором собрал игры со Свинкой Пеппой, героями "Улицы Сезам" и другими популярными персонажами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Суд обязал Netflix вернуть подписчикам по 500 евро: в чем причина

Новый продукт стал очередной попыткой Netflix усилить свое присутствие в игровом сегменте. В компании объяснили, что Playground должен быть "кураторским пространством", где родители могут быть уверены, что дети не только развлекаются, но и проводят время в безопасной среде.

Приложение включено во все уровни подписки Netflix. В нем доступны игры, которые работают офлайн, а также нет рекламы, покупок в приложении и дополнительных комиссий. Среди проектов, которые уже предлагают детям, - "Playtime With Peppa Pig", "Sesame Street" и "Dr. Seuss's Horton!".

Playground уже можно скачать в США, Канаде, Великобритании, Австралии, на Филиппинах и в Новой Зеландии. В остальном мире сервис планируют запустить в конце апреля.

Аналитики, на которых ссылается Reuters, отмечают, что игровое направление Netflix пока не стало одним из главных драйверов роста компании. Одной из причин они называют более ограниченный портфель узнаваемой интеллектуальной собственности по сравнению с конкурентами, в частности Warner Bros Discovery.

В то же время в Netflix рассчитывают, что новый продукт поможет глубже привлечь семейную аудиторию. Детский контент в стриминговых сервисах традиционно считается важным инструментом удержания пользователей, поскольку родители реже отказываются от подписки, когда ею регулярно пользуются дети.

Напомним, стриминговый сервис Netflix повысил цены на все виды подписок с 26 марта. Самая дешевая теперь стоит 8,99 доллара в месяц, а премиум - 26,99 доллара.

Украина впервые за войну обошла РФ по количеству атак дронов, - ABC News
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света