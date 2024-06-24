Нетаньяху заявил о сворачивании операции в Газе и переброске войск к границе с Ливаном

Израильский лидер в длительном телеинтервью сказал, что хотя армия близка к завершению текущего наземного наступления на город Рафах на юге Газы, это не означает, что война против ХАМАС закончилась. Но в Газе, по его словам, понадобится меньше войск, что освободит силы для борьбы с Хезболлой.

"У нас будет возможность перебросить часть наших сил на север, и мы это сделаем. Прежде всего, для обороны", - сказал он, добавив, что также для того, чтобы позволить десяткам тысяч перемещенных израильтян вернуться домой.

Нетаньяху сказал, что надеется на дипломатическое разрешение кризиса, но пообещал решить проблему "иным способом", если это необходимо. "Мы можем воевать на нескольких фронтах, и мы готовы к этому", - сказал он.

Премьер Израиля заявил, что наступление в Газе сворачивается, но Израилю придется продолжать удары, направленные на предотвращение перегруппировки ХАМАС.