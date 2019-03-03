Нетаньяху заявив, що Ізраїль не потерпить присутність Ірану в Сирії

Ізраїль має намір продовжувати військові дії проти Ірану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что они намерены решительно добиваться вывода вооруженных сил Ирана с территории Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

На заседании правительства Израиля по итогам визита в РФ Нетаньяху сообщил, что дал недвусмысленно понять то, что они будут продолжать военные действия против Ирана.

"Я недвусмысленно дал понять, что Израиль не допустит постоянного военного присутствия Ирана в Сирии, а также то, что мы будем продолжать военные действия против него", - заявил Нетаньяху.

Также он заявил, что смог договориться с Путиным о взаимодействии в вопросе вывода иностранных войск с территории Сирии.

"Мы с президентом Путиным также договорились об общей цели: выводе иностранных войск, которые прибыли в Сирию после начала гражданской войны. Мы договорились также создать вместе с другими участниками совместную группу для достижения этой цели" - сообщил премьер-министр Израиля.

Напомним, Нетаньяху и Путин обсудили военное присутствие Ирана в Сирии. Нетаньяху пытался убедить Путина, что Ирану нельзя позволять закрепить присутствие в Сирии.