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Нетаньягу і Путін обговорили військову присутність Ірану у Сирії

Новини » Політика    28.02.2019 - 02:29
Нетаньягу і Путін обговорили військову присутність Ірану у Сирії
Фото: Володимир Путін і Біньямін Нетаньягу (з відкритих джерел)

Прем’єр Ізраїлю намагався переконати президента РФ не дати Ірану закріпитися в Сирії

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та президент Росії Володимир Путін зустрілися 27 лютого у Москві для обговорення, зокрема військової присутності Ірану у Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Нетаньягу намагався переконати Путіна, що Ірану не можна дозволяти закріпити присутність у Сирії.

"Найбільша загроза стабільності та безпеці в регіоні походить від Ірану та його представників. Ми рішуче налаштовані продовжувати наші агресивні дії проти зусиль Ірану, який закликає до нашого знищення, а також проти його спроб закріпитися у Сирії», - заявив ізраїльський прем’єр перед початком переговорів.

Зазначається, що ця поїздка Нетаньягу до Москви є першою відтоді, як у вересні 2018 року сирійські війська випадково збили російський транспортний літак, реагуючи на ізраїльський повітряний удар. Тоді загинули 15 російських військовослужбовців.

Нагадаємо, колишнього міністра енергетики та національних інфраструктур Ізраїлю Гонена Сегева засудили до 11 років позбавлення волі за шпигунство на користь Ірану. В рамках угоди зі слідством Сегев зізнався в шпигунстві і надання інформації Ірану з "наміром завдати шкоди національній безпеці".

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