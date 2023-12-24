Нетаньяху объявил об усилении боевых действий в Секторе Газа

"Граждане Израиля мы углубляем военные действия в Секторе Газа. Мы продолжим войну до полной победы над ХАМАСом. Это единственный путь вернуть наших похищенных, уничтожить ХАМАС и гарантировать, что Газа больше не будет угрозой для Израиля", - заявил израильский премьер.

Нетаньяху отметил, что война займет время, но военные, народ и правительство полны решимости бороться до конца.

"У войны есть цена, очень тяжелая цена - жизнь наших воинов-героев. Мы делаем все, чтобы сохранить их жизнь. Но одного мы не сделаем: мы не остановимся, пока не добьемся победы", - сказал он.

Война Израиля и ХАМАС

Напомним, 7 октября боевики организации ХАМАС вторглись на территорию Израиля и захватили несколько населённых пунктов, убивая при этом их мирных жителей. Израиль в ответ объявил о начале операции "Железные мечи", а позже ввел войска на территорию сектора Газа, где и действовали боевики ХАМАС.

В конце ноября Израиль подписал с ХАМАС соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Перемирие длилось до 1 декабря, пока ЦАХАЛ не объявил о срыве соглашения из-за обстрела территории Израиля боевиками ХАМАС.

Боевые действия в Секторе Газа сопровождаются бомбардировками и обстрелами городов, в результате чего погибают гражданские. Целый ряд стран призвали Израиль осторожнее воевать с боевиками ХАМАС, избегая гибели гражданских. В то же время, Нетаньяху заявлял, что международное давление не остановит Израиль от продолжения войны против ХАМАСа.

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