Нетаньягу звинуватив Іран у терористичних атаках

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу обвинуватив Іран у терористичних атаках і заявив, що Ізраїль захищатиметься всіма необхідними засобами. Про це повідомляє ВВС.

Він зробив таку заяву після повідомлень про бомбардування іранських цілей підтримуваними Іраном ополченцями в Сирії, Іраку та Лівані.

"Іран працює за кількома напрямками для смертельних нападів на державу Ізраїль. Ізраїль і надалі захищатиме свою безпеку всіма необхідними засобами", - заявив прем'єр.

Нагадаємо, голова комітету з питань національної безпеки іранського парламенту Моджаба Зоннур раніше заявляв, що Ізраїль зникне протягом півгодини, якщо США вирішать вдарити по Ірану.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтвердив, що американські війська були готові нанести удар по трьох об'єктах Ірану через атаки на американський безпілотник. Раніше видання The New York Times з посиланням на джерела в Білому домі повідомило, що президент США Дональд Трамп спочатку прийняв, а потім скасував військові удари по кількох цілях в Ірані через знищення американського безпілотника.