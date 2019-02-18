Нетаньяху призначив нового главу МЗС Ізраїлю

Екс-міністр транспорту і розвідки Ізраїлю очолив МЗС

Главой Министертсва иностранных дел Израиля стал Исраэль Кац. Как информирует РБК-Украина, об этом в Twitter сообщил официальный представитель МИД страны Эммануэль Нахшон.

Каца назначил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Ранее Кац занимал пост министра транспорта и по делам разведки.

"Я приступаю к руководству министерством иностранных дел с чувством огромной ответственности за возложенную на меня миссию. Это волнительный момент", - написал в своем Twitter Кац.

Отметим, что МИД Израиля с момента предыдущих парламентских выборов в 2015 году занимал Биньямин Нетаньяху. Сейчас, кроме должности премьера, он занимает также должности министра обороны и здравоохранения Израиля.

В апреле 2019 года состоятся досрочные парламентские выборы. Нынешнее правительство Нетаньяху продолжит работать до формирования нового кабинета после выборов.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отменил поезду в Израиль после обвинений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в причастности поляков к Холокосту.