Нетаньяху прямує в зруйноване безладами місто Лод

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху прямує в охоплений заворушеннями човен. У місті оголошено надзвичайний стан.
Про це повідомляє Times of Israel.
Його візит відбувається в момент, коли поновилися масові заворушення на тлі ракетних ударів з Сектора Газа.
Також повідомляється, що спецназ ізраїльської поліції прибуває в місто після оголошення надзвичайного стану.
Уряд також направляє кілька батальйонів прикордонної поліції в Єврейсько-арабське місто, яке є ареною безпрецедентних зіткнень, зазначає видання.
Нагадаємо, в передмісті Тель-Авіва горять три синагоги і численні магазини, підпалені десятки автомобілів. Заворушення посилилися на тлі обстрілу бойовиками міста.
Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху скликав екстрену нараду.