Нетаньяху мог бы стать эффективным посредником между РФ и Украиной, - Подоляк

По его мнению, Нетаньяху понимает нюансы современных войн.

"У меня нет сомнений в том, что Нетаньяху может быть эффективным посредником, поскольку он точно понимает, что представляют собой современные войны и в чем заключается суть посредничества в таких условиях", - заявил Подоляк.

Однако он заявил, что Россия не хочет, чтобы были настоящие переговоры.

"Россия хочет вести переговоры только о сохранении статус-кво, а совсем недавно договориться о прекращении огня для обновления своей армии, которая, как оказалось, на самом деле не умеет воевать", - сказал он.

Напомним, президент России Владимир Путин приказал главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января "по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение украинских военных на Донбассе и подобраться поближе к позициям ВСУ.

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