Нетаньяху в ярости. Что задумал Трамп по Ирану и Газе: детали от NBC News

Недавно Трамп снял запрет, наложенный администраций Байдена на отправку больших бомб в Израиль. Он призвал, чтобы израильские военные операции завершили работу против ХАМАС с Газе. Также поедет США согласился с Нетаньяху о противостоянии Ирану и его доверенным группам в регионе.

В чем возникло разногласие

В последние недели отношения между Трампом и Нетаньяху стали напряженными. По словам источников, лидеры все больше расходятся во мнениях относительно стратегии решения проблем сейчас, когда ХАМАС значительно ослаблен, а также ослаблен Иран.

Там, где Нетаньяху видит возможность окончательно уничтожить ядерные объекты Ирана, Трамп видит возможность заключить сделку, чтобы такими образом устранить угрозу того, что Иран приобретет ядерное оружие.

В то время, как Израиль наносит удар по Газе с новым военным наступлением, Трамп настаивает на прекращении огня и стремится реализовать свой план послевоенного восстановления.

Также есть раскол и по йеменским хуситам. После того, как Трамп остановил военную кампанию США против поддерживаемой Ираном группировке хуситов, шокированный Нетаньяху заявил, что Израиль тогда будет защищать сам себя.

Подробнее о разногласиях между Трампом

Недавние разногласия между двумя лидерами по ключевым стратегиям и позициям поставили отношения Трампа с одним из ближайших союзника США на своего рода перепутье. То, как они будет справляться со своими разногласиями в будущем, определит исход некоторых основных компонентов внешнеполитической повестки президента.

Источники сообщили, что только за последнюю неделю Трамп дважды сделал публичные заявления, которые раздражали Нетаньяху.

Премьер Израиля был особенно расстроен, когда Трамп заявил в среду, что он еще не решил, будет ли Ирану разрешено обогащать уран в рамках новой ядерной сделки, которую ведет его администрация. Главный советник Нетаньяху Рон Дермер передал это сообщение посланнику Трампа по Ближнему Востоку Стиву Виткоффу во время встречи в Белом доме в четверг, сообщил один из американских чиновников.

В свою очередь, Трамп был разочарован решением Нетаньяху начать новое военное наступление в Газе, которое президент США считает противоречащим его плану восстановления этого региона. По словам двух источников, знакомых с напряженность между двумя лидерами, Трамп в частном порядке заявил, что новое израильское наступление в секторе Газа - напрасная трата времени, поскольку оно затруднит восстановление.

Ближневосточные дипломаты и высокопоставленный чиновник администрации Трампа рассказали NBC News, что в настоящее время США подталкивают Израиль и ХАМАС к соглашению о прекращении огня в Газе, которое Дермер должен был обсудить с Уиткоффом во время своего визита в Белый дом на этой неделе.

Однако подход Трампа к Ирану стал для Нетаньяху самым большим предметом спора. По словам источников, израильский лидер уже несколько недель разочарован отказом Трампа поддержать военные удары по ядерным объектам Ирана и его решением вместо этого попытаться достичь соглашения, направленного на то, чтобы не допустить приобретения Тегераном ядерного оружия.

"Их беспокоит любая сделка", - сказал один из официальных лиц США об израильтянах.

Израиль ясно дал понять США, что не хочет, чтобы Трамп заключил ядерную сделку, которая оставит Ирану какие-либо возможности по обогащению урана, заявили американские чиновники и ближневосточные дипломаты. Трамп же выразил открытость Ирану в отношении сохранения гражданской ядерной программы.

"Мы еще не приняли такого решения", - сказал президент США в среду, отвечая на вопрос, считает ли Америка, что Иран может иметь программу обогащения урана для гражданских ядерных целей.

Позже Джеймс Хьюитт, пресс-секретарь Совета национальной безопасности, сделал заявлении в ответ на эту историю он сказал, что у Израиля не было лучшего друга в истории, чем Трамп.

"Мы продолжаем тесно сотрудничать с нашим союзником Израилем, чтобы гарантировать освобождение оставшихся заложников в Газе, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие и чтобы укрепить региональную безопасность на Ближнем Востоке. Как он неоднократно заявлял в свой первый и второй сроки, президент стремится гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие", - сообщил он.

Третий американский чиновник сообщил, что команда Трампа регулярно общается с израильскими официальными лицами по поводу статуса переговоров с Ираном, предоставляя им обновленную информацию и координируя элементы потенциальной сделки.

Также представителль официальных лиц США и два дипломата с Ближнего Востока рассказали, что на прошлой неделе Нетаньяху был ошеломлен и взбешен заявлением Трампа о том, что США прекращают военную кампанию против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене после того, как хуситы согласились прекратить обстрел американских кораблей в Красном море.