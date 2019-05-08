Нетаньяху: Ізраїль не дозволить Ірану отримати ядерну зброю

Іран відмовився виконувати деякі зобов'язання в рамках ядерної угоди.

Іран не уточнив, від яких саме зобов'язань відмовилася країна. Передбачається, що вона могла на два місяці призупинити продаж збагаченого урану і важкої води.

Також уточнюється, що виконання зобов'язань припинено за рішенням Вищої ради національної безпеки Ірану. Додамо, що США направлять авіаносець до берегів Ірану як попередження.

РБК-Україна писало, що Держдеп США повідомив про можливі нові санкції проти Ірану. Санкції можуть ввести через розширення території атомної електростанції "Бушер". Вона, за даними Держдепу, почала розширюватися за межі реакторного блоку.