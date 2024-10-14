Нетаньяху хочет прекратить поставки гуманитарной помощи в Газу: СМИ назвали причину

Издание пишет, что в случае реализации этого плана сотни тысяч палестинцев, которые не желают или не имеют возможность покинуть свои дома, могут остаться без еды и воды. Кроме того, он усилит давление, дав палестинцам неделю, чтобы покинуть треть Газы (включая город Газа), прежде чем ее объявят закрытой военной зоной.

Те, кто останется, будут считается комбатантами, а значит - военные правила позволят войскам убивать их, и помимо этого люди будут лишены еды, воды, лекарств и топлива.

Данный план был предложен Нетаньяху и израильскому парламенту группой отставных генералов. Его главный архитектор утверждает, что это единственный способ сломить ХАМАС на севере Газы и оказать давление, чтобы освободить оставшихся заложников.

Помимо этого, план предусматривает, что Израиль сохранит контроль над севером в течение неопределенного периоды времени, чтобы попытаться создать новую администрацию без ХАМАС, разделив Газу на две части.

Правительство пока не приняло решение о полной реализации так называемого "Плана генералов", и неясно, насколько серьезно он рассматривается.

На вопрос о том, являются ли приказы об эвакуации из северной части Газы первыми этапами плана, представитель ВС Израиля подполковник Надав Шошани ответил отрицательно.

"Мы не получали подобного плана", - сказал он.

Но один чиновник, который осведомлен в этом вопросе, сказал, что части плана уже реализуются, не уточняя, какие именно. Второй израильский чиновник сообщил, что Нетаньяху читал и изучал план, как и многие планы, которые попадали к нему во время войны. Однако он не сказал, был ли принят какой-то из них.

Politico напоминает, что вчера Израиль начал наступление на бойцов ХАМАС в лагере беженцев Джабалия к северу от города. По данным ООН и сайта израильского военного агентства, контролирующего гуманитарные пересечения, с 30 сентября на север не въезжали грузовики с едой, водой или медикаментами.

Представитель госдепартамента США заявил, что Вашингтон выступает против любого плана, который приведет к прямой израильской оккупации Газы.

Правозащитные организации говорят, что этот план, скорее всего, приведет к голоду среди мирных жителей и что он противоречит международному праву, которое запрещает использовать продовольствие в качестве орудия и насильственные перемещения.

Тем временем обвинения в том, что Израиль намеренно ограничивает поставки продовольствия в Газу, являются центральными в деле о геноциде, выдвинутом против страны в Международном суде. Государство Израиль в свою очередь эти обвинения отрицает.

Издание добавило, что пока немногие палестинцы прислушались к последнему приказу об эвакуации. Некоторые из пожилые, больные или боятся покидать свои дома. Но многие боятся, что им некуда идти и что их никогда не пустят обратно. Politico пишет, что Израиль не позволил вернутся тем, кто бежал раньше во время войны.