Нетаньяху приказал подготовиться к "интенсивной войне", если "Хезболла" нарушит перемирие

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал армии (ЦАХАЛу) подготовиться к "интенсивной войне", если "Хезболла" нарушит перемирие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
В своем первом интервью после прекращения огня в Ливане Нетаньяху заявил, что, если Хезболла не будет соблюдать правила, будет "интенсивная война".
"Я дал указания ЦАХАЛу. Если произойдет массовое нарушение соглашения, мы не только будем оперировать хирургически, как мы делаем сейчас, и каждый раз с применением силы. Если будет массовое нарушение соглашения, я дал указание ЦАХАЛу готовиться к интенсивной войне", - сказал израильский прем .
Отвечая на вопрос, почему Израиль не создает буферную зону на юге Ливана, Нетаньяху отметил, что "угроза наземного вторжения снята".
По его словам ЦАХАЛ уничтожил наземную инфраструктуру на границе, подземные бункеры и тоннели.
Напомним, утром 27 ноября между Израилем и "Хезболлой" началось перемирие. В рамках соглашения, Израиль должен в течение 60 дней вывести свои войска с территории Ливана.
При этом боевики "Хезболлы" также должны уйти из южной части Ливана. Такое соглашение было разработано США.
Более подробно о перемирии - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .