Нетаньяху приказал подготовиться к "интенсивной войне", если "Хезболла" нарушит перемирие

В своем первом интервью после прекращения огня в Ливане Нетаньяху заявил, что, если Хезболла не будет соблюдать правила, будет "интенсивная война".

"Я дал указания ЦАХАЛу. Если произойдет массовое нарушение соглашения, мы не только будем оперировать хирургически, как мы делаем сейчас, и каждый раз с применением силы. Если будет массовое нарушение соглашения, я дал указание ЦАХАЛу готовиться к интенсивной войне", - сказал израильский прем .

Отвечая на вопрос, почему Израиль не создает буферную зону на юге Ливана, Нетаньяху отметил, что "угроза наземного вторжения снята".

По его словам ЦАХАЛ уничтожил наземную инфраструктуру на границе, подземные бункеры и тоннели.