RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Немає на порядку денному": канцлер Німеччини про вступ нових країн до НАТО

Автор: Сергій Пишкін

НАТО не може гарантувати власне нерозширення. Водночас вступ країн Східної Європи поки не розглядається.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова канцлера Німеччини Олафа Шольца в інтерв'ю для Süddeutsche Zeitung.

Шольц висловився щодо вимог Росії про гарантію нерозширення з боку НАТО, відзначивши, що сьогодні питання вступу інших країн - "не стоїть на порядку денному".

"Вступ нових країн Східної Європи до НАТО зараз взагалі не значиться на порядку денному. До чого це вимога з боку Росії? Такої гарантії не може бути", - заявив канцлер.

Нагадаємо, на думку міністра оборони Олексія Резнікова - Росія не зупиниться на вимогах "гарантії безпеки" про невступ України в НАТО.

Тим часом у Євросоюзі відмовили Кремлю щодо його вимог про нерозширення.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГерманияОлаф Шольц