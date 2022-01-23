"Немає на порядку денному": канцлер Німеччини про вступ нових країн до НАТО

НАТО не може гарантувати власне нерозширення. Водночас вступ країн Східної Європи поки не розглядається.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова канцлера Німеччини Олафа Шольца в інтерв'ю для Süddeutsche Zeitung.
Шольц висловився щодо вимог Росії про гарантію нерозширення з боку НАТО, відзначивши, що сьогодні питання вступу інших країн - "не стоїть на порядку денному".
"Вступ нових країн Східної Європи до НАТО зараз взагалі не значиться на порядку денному. До чого це вимога з боку Росії? Такої гарантії не може бути", - заявив канцлер.
Нагадаємо, на думку міністра оборони Олексія Резнікова - Росія не зупиниться на вимогах "гарантії безпеки" про невступ України в НАТО.
Тим часом у Євросоюзі відмовили Кремлю щодо його вимог про нерозширення.