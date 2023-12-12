Нестандартная ситуация. Из-за сбоя в "Киевстар" в городах Украины возникла новая проблема

Проблемы с уличным освещением

Львов

Как сообщили в ЛКП "Львовсвет", в связи с технической неисправностью у оператора мобильной связи "Киевстар" все отключения линий уличного освещения происходят в ручном режиме. В свою очередь в мэрии уже назвали ситуацию "нестандартной".

"Следовательно время уличного освещения и аварийных работ может быть увеличено. Просим простить за неудобства", - пояснили во "Львовсвете".

Сумы

Также в Сумах из-за сбоя в работе оператора "Киевстар" отключение уличного освещения осуществлялось работниками предприятия в ручном режиме.

На выезде работало 8 бригад, которым необходимо было осуществить отключение более чем на 300 подстанциях.

По городу Сумы уличное освещение выключено полностью. Работы по отключению продолжаются по старостинским округам.

Вдобавок, из-за сбоев в "Киевстар" наблюдаются и проблемы с работой сирен в Сумах.

На время устранения специалистами мобильного оператора технических неисправностей уведомления общины во время воздушной тревоги будут осуществлять работники патрульной полиции и ГСЧС.

Также местных жителей призвали отслеживать сообщения о воздушных тревогах на официальных информационных ресурсах.

Запорожье

Также в Запорожье уличный свет до сих пор включен из-за отсутствия связи с оборудованием вследствие глобального сбоя в сети "Киевстар". Выключать свет тоже будут в ручном режиме, где это возможно.

Проблемы при оплате проезда

Также в городе Черновцы предупредили о возможных трудностях с оплатой проезда в общественном транспорте через валидатор, но только при использовании банковской карты или NFC. Все из-за сбоя в работе "Киевстара".

Поездки будут регистрироваться, но деньги за проезд будут списаны только после возобновления работы сети. При оплате другими способами трудностей быть не должно.

Проблемы в работе техподдержки

Добавим, что технический сбой в работе мобильного оператора спровоцировал проблемы с работой "горячих линий" в Ровно, а именно - горсовете.

"В связи с техническим сбоем в работе мобильного оператора "Киевстар" - мобильные номера 1553 и 096-333-15-53 временно не работают. Ждем возобновления сети", - информируют в мэрии.

В настоящее время звонки принимаются на стационарные номера: 1553, 63-63-95, 26-67-68 и на мобильный 099-333-15-53.

С аналогичной проблемой столкнулись и в Днепре.

Сейчас в Днепровском городском совете принимают заявки со стационарных телефонов и любого оператора, кроме "Киевстар":+380 (56) 732 12 12, +380 (95) 732 12 12, +380 (73) 732-12-12.

В городскую аварийную службу можно обратиться номером: (056)736-10-02.

Диспетчерский пункт КП "Теплоэнерго" также работает на стационарном номере телефона: (056) 374-30-18.

Также из-за технического сбоя в "Киевстар" не работают номера контакт-центров ДТЭК.

В свою очередь в ДТЭК призвали использовать альтернативные каналы

Можно позвонить по номерам других операторов или использовать чат-боты и сайт. Больше деталей здесь.

Сбой в работе "Киевстар"

Напомним, сегодня утром произошел масштабный технический сбой в работе телекоммуникационной компании "Киевстар".

Пользователи сообщают об отсутствии мобильной связи, не работает сайт оператора, мобильное приложение "Киевстар". Также нет доступа к интернету.

Такая ситуация наблюдается массированно по всей Украине. Сейчас причину сбоя устанавливают. В частности, оператор уже обнародовал официальное заявление по сбою и обратился к клиентам.

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