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Нехватка снарядов разоблачает ложь Пригожина о независимости ЧВК "Вагнера", - ISW

Фото: основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин прямо обвинил Министерство обороны России в жестоком обращении с наемниками, вызвало сильную негативную реакцию в информационном пространстве и поддержало предыдущие оценки ISW о растущем расколе в военном командовании РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Пригожин обвинил Минобороны во лжи о снабжении всех частей необходимыми артиллерийскими боеприпасами, заявив вместо этого, что силы Вагнера получают только 20 процентов обещанного арсенала.

Пригожин заявил, что заявление Минобороны является плевком в адрес ЧВК и попыткой скрыть преступления.

Пригожин опубликовал досье, в котором противопоставляет использование артиллерийских боеприпасов силами "Вагнера" тому, что Минобороны выдает другим военным частям.

Многие известные российские блогеры бросились защищать Пригожина,

"Жалобы Пригожина "подтверждают, что его более раннее хвастовство независимостью "Вагнера" от Минобороны России было ложью", - отмечают аналитики.

Ранее стало известно, что Министерство обороны России начало напрямую набирать заключенных в ряды армии и бросать на войну против Украины. Ранее заключенных вербовали в ЧВК "Вагнера".

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ЧВК Вагнера