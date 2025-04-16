Неожиданный бомбардир чемпионов и тренер середняка УПЛ стали лучшими в 24-м туре

Лучшим тренером 24-го тура эксперты, среди которых и представитель РБК-Украина, признали наставника "Вереса" Олега Шандрука. Его подопечные на выезде победили "Зарю" (2:1), после чего поднялись на 7-ю строчку в турнирной таблице.

Шандрук с незначительным преимуществом (59:53) опередил Александра Шовковского ("Динамо"), команда которого также в гостях в меньшинстве одолела "Кривбасс" (2:0). Замкнул топ-3 рейтинга тренеров Руслан Костышин: его "Колос" на выезде переиграл "Левый Берег" (2:0).

А звание лучшего игрока 24-го тура получил полузащитник "Шахтера" Марлон: он отметился двумя голами в воротах ЛНЗ в матче, который его команда выиграла - 4:1. Отметим, что это первые голы бразильца в чемпионате Украины в текущем сезоне.

Главным конкурентом бразильца был защитник "Карпат" Владислав Бабогло - также автор двух голов в туре (в ворота "Ингульца" - 2:1). В топ-5 также попали Владислав Ванат ("Динамо"), Алексей Паламарчук ("Ингулец") и Артем Бондаренко ("Шахтер").

В символическую сборную 24-го тура вошли представители семи клубов. Команда в схеме 4-3-3 выглядит следующим образом: Нещерет ("Динамо") - Дубинчак ("Динамо"), Бурда ("Колос"), Бабогло ("Карпаты"), Понедельник ("Кривбасс") - Крушинский ("Полесье"), Марлон, Бондаренко (оба - "Шахтер") - Велетень ("Колос"), Луан ("Верес"), Ванат ("Динамо").

Всего эксперты вспоминали 27 футболистов и 8 тренеров на звание героев 24-го тура, а также 68 кандидатов в символическую сборную.