Неожиданные, но полезные: выбираем нетипичные авто по цене до 10 тысяч долларов

Никакой экзотики – все машины, которые мы предлагаем рассмотреть, представлены на авторынках и в интернете если не в десятках, то в сотнях экземпляров. Дело в том, что и внутренний рынок Украины, и тем более рынок европейских стран в последние 8 – 12 лет был намного шире, чем те полдюжины моделей, вокруг которых зациклились сегодня украинские перекупщики и перегонщики. Тем более что на самом деле речь идет о неплохой сумме – еще несколько лет назад за десять тысяч “зеленых” можно было приобрести хоть и простенькую, но новую машину В-класса.

Но мы подчеркиваем: некоторые из машин, о которых здесь идет речь, будут не столько воплощением практичности, сколько попыткой попробовать что-то новое или выделиться в потоке – хотя свою основную транспортную функцию они тоже будут выполнять.

Kia Picanto

К маленьким машинкам у взрослых украинских мужчин есть определенное предубеждение, а зря. Благодаря продуманной компоновке у них отнюдь не тесный (спереди) салон, вполне достаточная для города динамика и достойный уровень оснащения. Тем более что за отведенные нами деньги можно найти "Пиканто" в хорошем состоянии, и в случае удачной покупки он сможет прослужить новому владельцу верой и правдой еще не один год. Из реальных минусов – скромный багажник и первичный запас ресурса меньший, чем у автомобилей высших классов. Однако последнее обстоятельство компенсируется тем, что в Украине Kia Picanto часто покупали в качестве второй, ”женской” машины в семью, и они не имеют в итоге большого пробега. Это, кстати, еще один довод не обходить стороной машины, приобретенные когда-то новыми в украинских автосалонах.

Porsche Cayenne

Не удивляйтесь, один из самых крутых "Порше" сегодня действительно можно приобрести по цене французского "пирожка" или городского малыша с трехцилиндровым моторчиком. Как правило, за такие деньги часто предлагают немного потрепанные “Кайены” с откапиталенным или замененным мотором, перебранными тормозами и после кузовного ремонта. Не редкость даже ГБО, поцарапанные бамперы и потрескавшаяся кожа сидений. Но случаются и вполне ухоженные экземпляры от первого владельца, просто потерявшие цену (и престижность) из-за возраста и назревающих ремонтов. В любом случае, поставив такую машину в свой гараж, нужно быть готовым к немалым текущим расходам, ведь Porsche никогда не были машиной для бедных.

Nissan Leaf

Не пора ли наконец попробовать электромобиль? Если ваш режим использования разъездной машины подходит под возможности «Лифа», можно присмотреться к соответствующему экземпляру. Это самый доступный и распространенный в нашей стране электромобиль, поэтому советуем выбирать именно эту модель – но с максимально живой батареей. Некоторые необычные сложности, конечно, будут, но они компенсируются низкой себестоимостью километра пробега и обстоятельством, о котором мало вспоминают даже самые горячие апологеты электропривода: чтобы “заправить” электромобиль, не надо куда-то ехать – это делается в собственном гараже или даже во дворе многоэтажки возле собственной форточки.

Volvo V50

Данная марка – во многом нечто особенное. Из-за высокой стоимости она распространена в основном в развитых странах, в число которых наше государство пока не попадает. Заложенные в ее модели добротность, надежность и высокий уровень безопасности обычно работают и на благо второго-третьего владельца. Поэтому универсал С-класса Volvo V50 – хороший случай приобщиться к шведскому качеству. Не очень хорошо, что эта модель выпускалась только до 2012 г., но хорошо, что ее шасси и силовые агрегаты имеют много общих деталей с более поздней V40, а еще с Ford Focus и Mazda 3. В последнее время в Украину завозится немало V50, и многие из них в хорошем состоянии, поэтому выбор есть.

Peugeot Partner II

Благодаря усилиям перегонщиков в стране появилось много коммерческих фургончиков – так называемых высоких универсалов (народное название “пирожок”) в заводском пассажирском исполнении. У такого кузова много плюсов, которые украинский потребитель на самом деле еще как следует не распробовал. Важно, что именно в пассажирской комплектации эти машины могут быть не изношены, ведь в отличие от грузовых версий они могли работать сугубо для семейных нужд, а не для мелкого бизнеса. В этом случае мы выбрали Peugeot Partner, хотя бренд и модель здесь не имеют принципиального значения.

Если коротко

Выбирая не очень популярную на рынке подержанную машину, не думайте, что она непременно должна стоить дешевле лидеров продаж. Если экземпляр в хорошем состоянии, продавец узнает ему цену и не сбросит ее просто так. Поэтому подход к торгам и к "техническому осмотру" должен быть таким же придирчивым, как и в случае с более распространенными моделями. И еще одно предупреждение: если вы живете в небольшом населенном пункте перед выбором машины поинтересуйтесь, насколько будут рады малопопулярной модели на местных СТО и в магазинах запчастей.