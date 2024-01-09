Неожиданные, но полезные: выбираем нетипичные авто по цене до 10 тысяч долларов

Десять тысяч долларов – сумма чуть больше той, что необходима на покупку сугубо практичного авто для неприхотливого потребителя. И перечень возможных моделей – общепризнанных бестселлеров "вторички" всем давно известен. А если отступить от шаблона и выбрать на авторынке что-то другое, не такое "примелькавшееся"?
О пяти нетипичных подержанных авто с ценой до 10 тысяч долларов читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке публикации были использованы материалы изданий Автоцентр, AutoRIA и ab.ua.
Никакой экзотики – все машины, которые мы предлагаем рассмотреть, представлены на авторынках и в интернете если не в десятках, то в сотнях экземпляров. Дело в том, что и внутренний рынок Украины, и тем более рынок европейских стран в последние 8 – 12 лет был намного шире, чем те полдюжины моделей, вокруг которых зациклились сегодня украинские перекупщики и перегонщики. Тем более что на самом деле речь идет о неплохой сумме – еще несколько лет назад за десять тысяч “зеленых” можно было приобрести хоть и простенькую, но новую машину В-класса.
Но мы подчеркиваем: некоторые из машин, о которых здесь идет речь, будут не столько воплощением практичности, сколько попыткой попробовать что-то новое или выделиться в потоке – хотя свою основную транспортную функцию они тоже будут выполнять.
К маленьким машинкам у взрослых украинских мужчин есть определенное предубеждение, а зря. Благодаря продуманной компоновке у них отнюдь не тесный (спереди) салон, вполне достаточная для города динамика и достойный уровень оснащения. Тем более что за отведенные нами деньги можно найти "Пиканто" в хорошем состоянии, и в случае удачной покупки он сможет прослужить новому владельцу верой и правдой еще не один год. Из реальных минусов – скромный багажник и первичный запас ресурса меньший, чем у автомобилей высших классов. Однако последнее обстоятельство компенсируется тем, что в Украине Kia Picanto часто покупали в качестве второй, ”женской” машины в семью, и они не имеют в итоге большого пробега. Это, кстати, еще один довод не обходить стороной машины, приобретенные когда-то новыми в украинских автосалонах.
Не удивляйтесь, один из самых крутых "Порше" сегодня действительно можно приобрести по цене французского "пирожка" или городского малыша с трехцилиндровым моторчиком. Как правило, за такие деньги часто предлагают немного потрепанные “Кайены” с откапиталенным или замененным мотором, перебранными тормозами и после кузовного ремонта. Не редкость даже ГБО, поцарапанные бамперы и потрескавшаяся кожа сидений. Но случаются и вполне ухоженные экземпляры от первого владельца, просто потерявшие цену (и престижность) из-за возраста и назревающих ремонтов. В любом случае, поставив такую машину в свой гараж, нужно быть готовым к немалым текущим расходам, ведь Porsche никогда не были машиной для бедных.
Не пора ли наконец попробовать электромобиль? Если ваш режим использования разъездной машины подходит под возможности «Лифа», можно присмотреться к соответствующему экземпляру. Это самый доступный и распространенный в нашей стране электромобиль, поэтому советуем выбирать именно эту модель – но с максимально живой батареей. Некоторые необычные сложности, конечно, будут, но они компенсируются низкой себестоимостью километра пробега и обстоятельством, о котором мало вспоминают даже самые горячие апологеты электропривода: чтобы “заправить” электромобиль, не надо куда-то ехать – это делается в собственном гараже или даже во дворе многоэтажки возле собственной форточки.
Данная марка – во многом нечто особенное. Из-за высокой стоимости она распространена в основном в развитых странах, в число которых наше государство пока не попадает. Заложенные в ее модели добротность, надежность и высокий уровень безопасности обычно работают и на благо второго-третьего владельца. Поэтому универсал С-класса Volvo V50 – хороший случай приобщиться к шведскому качеству. Не очень хорошо, что эта модель выпускалась только до 2012 г., но хорошо, что ее шасси и силовые агрегаты имеют много общих деталей с более поздней V40, а еще с Ford Focus и Mazda 3. В последнее время в Украину завозится немало V50, и многие из них в хорошем состоянии, поэтому выбор есть.
Благодаря усилиям перегонщиков в стране появилось много коммерческих фургончиков – так называемых высоких универсалов (народное название “пирожок”) в заводском пассажирском исполнении. У такого кузова много плюсов, которые украинский потребитель на самом деле еще как следует не распробовал. Важно, что именно в пассажирской комплектации эти машины могут быть не изношены, ведь в отличие от грузовых версий они могли работать сугубо для семейных нужд, а не для мелкого бизнеса. В этом случае мы выбрали Peugeot Partner, хотя бренд и модель здесь не имеют принципиального значения.
Выбирая не очень популярную на рынке подержанную машину, не думайте, что она непременно должна стоить дешевле лидеров продаж. Если экземпляр в хорошем состоянии, продавец узнает ему цену и не сбросит ее просто так. Поэтому подход к торгам и к "техническому осмотру" должен быть таким же придирчивым, как и в случае с более распространенными моделями. И еще одно предупреждение: если вы живете в небольшом населенном пункте перед выбором машины поинтересуйтесь, насколько будут рады малопопулярной модели на местных СТО и в магазинах запчастей.
Напомним, ранее РБК-Украина давало советы, как выбрать лучший второй автомобиль в семью.