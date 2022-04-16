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Попри війну енергетики забезпечили стабільне електропостачання в опалювальний сезон, - ДТЕК

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Субота 16 квітня 2022 12:43
Попри війну енергетики забезпечили стабільне електропостачання в опалювальний сезон, - ДТЕК Фото: енергетики забезпечили стабільне електропостачання в опалювальний сезон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

В умовах війни українські енергетики забезпечили надійне електропостачання в опалювальний сезон.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт ДТЕК.

"ДТЕК Енерго завчасно підготувалася до опалювального сезону та зробила все необхідне, щоб в Україні взимку вистачило вугілля для надійної та стабільної роботи енергосистеми. Для цього в компанії провели ремонтну кампанію на ТЕС і посилили зусилля з видобутку вугілля", - йдеться в ньому.

В компанії підкреслили, що в 2021 році шахтарі "ДТЕК Енерго" видобули 16,8 млн тонн вугілля марки "Г", а з початку цього року видобуток та запаси палива зберігаються на достатньому рівні для надійної роботи ТЕС.

Крім того, минулого року ДТЕК спрямувала понад 2,6 млрд гривень на ремонт своїх ТЕС, а також в рамках підготовки до наступного опалювального сезону було розпочато цьогорічну ремонтну кампанію.

Також генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв додав, що найбільші виклики для української енергосистеми були в останні півтора місяця, після нападу росії на Україну.

"У перші тижні війни з міркувань безпеки, нам довелося перебудувати логістику вугільної продукції для нормальної роботи окремих ТЕС. Не дивлячись на усе це, енергетикам та усім гравцям ринку вдалося синхронізувати зусилля, утримати систему збалансованою та надійно пройти опалювальний сезон. Тож починаємо готуватися до наступного", - підсумував він.

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ДТЕК Електроенергія Опалювальный сезон
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