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Попри значні руйнування, енергетичні компанії готуються до опалювального сезону, - експерт

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Субота 30 липня 2022 15:00
Попри значні руйнування, енергетичні компанії готуються до опалювального сезону, - експерт Фото: попри руйнування, енергетичні компанії готуються до опалювального сезону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Попри колосальні руйнування інфраструктури енергетичні компанії продовжують підготовку до наступного опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка у Facebook.

"Руйнування і наслідки колосальні, але попри це енергетичні компанії готуються до опалювального сезону", - зазначив експерт.

За його словами, на ремонт Кременчуцької, Чернігівської та Охтирської ТЕЦ уряд виділяє 300 млн грн. Завдяки цим коштам теплоцентралі зможуть оперативно провести ремонти й запуститися якраз до опалювального сезону.

"Енергетичні компанії усіх форм власності роблять усе можливе, щоб відремонтувати свої ТЕС. Державному "Центренерго" це робити важче через більш серйозні фінансові проблеми, але й там енергетики дуже стараються. Що стосується "ДТЕК Енерго", то станом на червень 8 енергоблоків вже відремонтували, ще 4 готують до зими. В компанії заявляють, що роблять усе можливе, щоб попри війну забезпечити українську енергосистему достатніми для безперебійної роботи маневреними потужностями", - написав Омельченко.

Експерт підкреслив, що за офіційними даними 35% генеруючих потужностей знаходиться на окупованих територіях, виведено з ладу понад 50% теплових потужностей, 30% сонячної та понад 90% вітрової генерації.

Російські війська зруйнували понад 200 котелень, одну з найбільших в Україні ТЕЦ - Сєвєродонецьку.

"З настанням холодів ще більше навантаження доведеться нести на плечах атомної і теплової генерацій. Остання і без того сильно постраждала від війни і руйнувань. Уявімо, що професійному штангісту на змаганнях докинули "зайві" бліни. Задача нетривіальна, але якщо готуватися і працювати з вагою завчасно (що енергетичні компанії і роблять), то її «взяти» вдасться. Щось мені підказує, що цієї зими зі своєю «вагою» ми впораємося. Як і українська армія впорається з ворогом", - підсумував Омельченко.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що опалювальний сезон 2022-2023 буде найскладнішим за всі часи незалежності України.

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