ru ua
Ср, 13 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Попри обстріли енергетики щодня повертають світло в Донецькій та Дніпропетровської областей, - ДТЕК

Новость на русском →
Середа 13 липня 2022 22:11
Попри обстріли енергетики щодня повертають світло в Донецькій та Дніпропетровської областей, - ДТЕК Фото: попри обстріли енергетики щодня повертають світло в Донецькій та Дніпропетровської областей (Getty Images)
Автор: Ілона Свиридова

Попри бойові дії енергетики щодоби відновлюють електропостачання мешканців Донецької та Дніпропетровської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в національному ефірі.

"Величезні обсяги роботи роблять наші працівники. 20 бригад працюють кожного дня та відновлюють електропостачання. І, на жаль, це відбувається під досить щільним вогнем ворога", - сказав він.

Сахарук зазначив, що вночі був обстріляний Нікопольський район Дніпропетровщини, через що було знеструмлено 16 сіл, але з початку доби енергетикам ДТЕК вдалось майже повністю відновити електропостачання району.

За його словами у цьому районі наразі знеструмленими залишаються 2 села, або 870 клієнтів.

"Плануємо заживити до кінця доби, або ж завтра. Спочатку мають пройти сапери, подивитися і розмінувати снаряди, які не розірвалися", - підкреслив Сахарук.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проєкт "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Дніпропетровська область
NEWS
Жінок в Україні зобов'яжуть стати на військовий облік: терміни та правила
Жінок в Україні зобов'яжуть стати на військовий облік: терміни та правила
DAILY
Олександр Кубраков: Про перезавантаження "Великого будівництва" під час війни нема й мови
Ростислав Шаправськийголовний редактор Олександр Кубраков: Про перезавантаження "Великого будівництва" під час війни нема й мови