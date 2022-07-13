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Несмотря на обстрелы энергетики ежедневно возвращают свет в Донецкой и Днепропетровской областей, - ДТЭК

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Среда 13 июля 2022 22:11
Несмотря на обстрелы энергетики ежедневно возвращают свет в Донецкой и Днепропетровской областей, - ДТЭК Фото: несмотря на обстрелы энергетики ежедневно возвращают свет в Донецкой и Днепропетровской областей (Getty Images)
Автор: Илона Свиридова

Несмотря на боевые действия энергетики ежесуточно восстанавливают электроснабжение жителей Донецкой и Днепропетровской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в национальном эфире.

"Огромные объемы работы делают наши работники. 20 бригад работают каждый день и восстанавливают электроснабжение. И, к сожалению, это происходит под достаточно плотным огнем врага", - сказал он.

Сахарук отметил, что ночью был обстрелян Никопольский район Днепропетровской области, из-за чего было обесточено 16 сел, но с начала суток энергетикам ДТЭК удалось почти полностью восстановить электроснабжение района.

По его словам в этом районе пока обесточенными остаются 2 села, или 870 клиентов.

"Планируем запитать до конца суток, или же завтра. Сначала должны пройти саперы, посмотреть и разминировать неразорвавшиеся снаряды", - подчеркнул Сахарук.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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Донецкая область Днепропетровская область
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