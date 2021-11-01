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Попри енергокризу в Європі: Данія не підтримує "Північний потік-2"

Автор: Сергій Пишкін

Данія відмовилась підтримувати запуск "Північного потоку-2". Водночас перша нитка газопроводу вже готова до запуску.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання TACC.

За словами прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, попри енергетичну кризу в Європі, країна не підтримує "Північний потік-2".

Що таке "Північний потік-2"

Це розширення активного в Балтійському морі газопроводу "Північний потік". Газогін проходить через низку країн, а саме: Данію, Німеччину, Росію, Фінляндію й Швецію.

Водночас ситуація навколо запуску газопроводу "Північний потік-2" загрожує не лише економіці України, але і її безпеці, оскільки система трубопроводів з'єднує Російську Федерації та Німеччину в обхід нашої країни.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що перша нитка "Північного потоку-2" - готова до запуску. Водночас друга буде заповнена технічним газом вже до кінця року.

Також читайте в матеріалі "Запуск "Північного потоку-2". Що робить Україна і чому тепер все залежить від ЄС".

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ДанияПівнічний потік-2