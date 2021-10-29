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"Північний потік-2": перша нитка готова до запуску, другу заповнять газом до кінця року

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П'ятниця 29 жовтня 2021 12:15
"Північний потік-2": перша нитка готова до запуску, другу заповнять газом до кінця року Фото: будівництво "Північного потоку-2" (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Перша нитка російського газопроводу "Північний потік-2" вже готова до запуску. Друга до кінця року буде заповнена технологічним газом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Альфреда Штерна - голови австрійської OMV, одного з інвесторів проекту.

"Перша нитка була заповнена газом, тому вона вже готова до запуску. Проектна компанія Nord Stream 2 AG також націлена, що до кінця року друга лінія буде заповнена газом", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські компанії "Нафтогаз" і Оператор ГТС можуть отримати право дорадчого голосу при сертифікації "Північного потоку-2".

Детальніше читайте в матеріалі "Запуск "Північного потоку-2". Що робить Україна і чому тепер все залежить від ЄС".

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Північний потік-2
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