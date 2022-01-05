У нічних заворушеннях у Казахстані постраждали близько сотні поліцейських, затримано понад 200 осіб, - МВС

У нічних заворушеннях в Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ. Затримано понад 200 осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Новини Казахстану" з посиланням на прес-службу МВС Республіки Казахстан.

Скоєно напади на співробітників правоохоронних та інших державних органів, що забезпечують правопорядок і безпеку.

У містах Алмати, Шимкент і Тараз робилися спроби нападу на акімати, де були вибиті шибки, двері і заподіяно інший матеріальний збиток.

Відзначалися випадки використання натовпом каменів, палиць, газових, перцевих балонів і пляшок із запальною сумішшю.

З метою забезпечення громадської безпеки поліцією вжито передбачених законом заходів щодо припинення порушень громадського порядку та затримання порушників.

В результаті протиправних дій нанесені тілесні ушкодження 95 співробітникам органів внутрішніх справ. Пошкоджено 37 службових автомашин.

За 13 фактами застосування насильства щодо представників влади, хуліганства, нападу на будівлі державних органів розпочато досудові розслідування.

Інформації про кількість постраждалих з боку протестувальників досі немає, оскільки лікарні країни відмовляються надавати інформацію журналістам, посилаючись на угоду з управлінням охорони здоров'я.