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Незважаючи на відмову від карантину, Швецію спіткала масштабна криза, - Bloomberg

Новини » Коронавірус     26.05.2020 - 05:38
Незважаючи на відмову від карантину, Швецію спіткала масштабна криза, - Bloomberg
Фото: економічна криза (facebook.com/imf)

Рівень безробіття в країні без врахування сезонних коливань досяг 8,2% і може зрости до 17%

Незважаючи на відмову від введення карантину через коронавірус, Швецію спіткала масштабна економічна криза. Рівень безробіття в країні без врахування сезонних коливань зріс до 8,2%, що виявилося вище за прогнози.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними агентства, надалі цей показник може зрости до 17%, якщо рівень попиту на товари і послуги в країні не повернеться до колишніх показників.

Також в країні можуть найближчим часом значно спростити процедуру звільнення працівників. Ця ініціатива викликала значне невдоволення в опозиції та профспілок. Деякі партії заявили про готовність винести вотум недовіри кабміну у разі її прийняття.

На сьогоднішній день в країні зафіксовано понад 34 тис. випадків зараження коронавірусом, загинуло понад 4 тис. пацієнтів. Ці показники суттєво перевищують аналогічні дані з інших скандинавських країн - Норвегії, Данії та Фінляндії.

Нагадаємо, головний державний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл вважає, що в країні поодинокі випадки коронавірусу були ще в листопаді минулого року.

Як відомо, уряд Швеції не став вводити режим самоізоляції в країні у зв'язку з пандемією коронавірусу, оскільки це може пошкодити здоров'ю людини.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України Швецияэкономический кризисКоронавірус
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