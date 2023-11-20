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Непобедимая Португалия, презент Украины от Сербии с Венгрией: что произошло в отборе Евро-2024

Фото: Португальцы выиграли все 10 матчей квалификации (abola.pt)
Автор: Антон Федорцив

Финальный тур квалификации к чемпионату Европы 2024 начался семью матчами в субботу. Победы отпраздновали сборные Венгрии, Бельгии, Швеции, Словакии, Испании, Люксембурга и Португалии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

 

Матч для собственного удовольствия в Вальядолиде сыграли Испания и Грузия. Голами обменялись в дебюте – Ле Норман забил головой после стандарта, а Кварацхелия реализовал момент после заброса Чакветадзе. Но во втором тайме "Фурия Роха" дожала кавказцев. Сначала Торрес запер дальную стойку после навеса Гаи. Лочошвили же переправил в свои ворота подачу Ямала.

 

 

 

Сборная Бельгии уничтожила Азербайджан дома. Солировал Лукаку, который за первый тайм оформил покер. Для начала воспользовался мягким навесом Доку, затем завершил комбинацию Дока и Кастаня, затем головой замкнул подачу Фаса, а на десерт – реализовал момент после разрезной передачи Мангала. Добил кавказцев Троссарда на последней минуте основного времени.

 

Имена победителей группы G стали подарком для сборной Украины. Выход Венгрии и Сербии на Евро-2024 гарантировали "сине-желтым" минимум плей-офф отбора. Балканцы дома расписали боевую ничью с Болгарией. Первыми забили сербы, когда Велькович сыграл на добивании после сейва кипера. После перерыва Русев (под стойку) и Десподов (подсечка над вратарем) вывели болгар вперед. Вырвал ничью для хозяев Бабич – защитник запер навес Тадича из углового.

 

 

 

Португальская сборная выиграла 10-й матч из десяти. Пиренейцы забили по голу в каждом из таймов. Перед перерывом Фернандеш замкнул передачу Бернарду. В свою очередь во второй половине превосходство над Исландией закрепил Орта. Команда Роберто Мартинеса давно гарантировала себе поездку в Германию, поэтому стремилась установить уникальное для истории достижение.

 

К слову, утром подготовили анонс поединка Украины и Италии в квалификации к Евро-2024.

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