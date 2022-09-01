RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Є кілька сценаріїв. РФ відклала "референдуми" на окупованій території України

Фото: РФ відклала "референдуми" на окупованій території України (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Кремлі знову перенесли "референдуми" на захопленій території України, тепер до кінця осені. При цьому розглядаються кілька сценаріїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РБК.

Зокрема, у Путіна розраховують на проведення "референдумів" у так званих "ЛНР", "ДНР", захоплених Херсонській, Запорізькій та Харківській областях до кінця осені.

При цьому, видання зазначає, що починаючи підготовку до "референдуму", у Кремлі виходили з концепції, що, залежно від військової ситуації, вони можуть пройти "у близькій чи віддаленій перспективі", де під близькою малось на увазі вересень, а під віддаленою - листопад.

"Оптимістичний сценарій - проведення "референдумів" у вересні - швидше за все, реалізований не буде", - пише РБК.

Як одна з можливих дат звучить 4 листопада (День народної єдності в Росії, - ред.).

"Але все це не більше, ніж попередні прикидки, оскільки рішення, як і раніше, залежатиме "від ситуації на фронтах", - додають автори.

При цьому, за даними "Медузи", у Кремлі розглядається кілька варіантів проведення "референдумів". Серед основних:

  • у вересні чи жовтні провести "референдуми" на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей України, а пізньої осені - у ЛНР та ДНР;
  • провести всі псевдореферендуми одночасно, але пізніше; у Кремлі розраховують, що до пізньої осені нібито зможуть цілком захопити Донецьку область.

При цьому, за даними двох близьких до адміністрації Путіна джерел "Медузи", кремлівське управління внутрішньої політики вже проводить звірку списків членів виборчкомів для "референдумів". А на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей "до голосування", за словами джерел "Медузи", "майже все готове".

Нагадаємо, у перші місяці вторгнення Кремль розраховував провести "референдуми про приєднання" вже в травні 2022 року, проте Росія загрузла у війні, і незабаром дату перенесли на вересень. На початку серпня у Кремлі почали обговорювати можливість перенесення псевдореферендумів ще на пізніший час.

Як повідомлялось, журналісти опублікували документи, які свідчать про плани Кремля реалізувати на окупованих територіях України "референдуми" щодо їхнього приєднання до Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні