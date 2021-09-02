Декілька штатів США дозволили додати до Apple Wallet права і паспорт

Зазначається, що першими оновлення підтримали Аризона та Джорджія. Вже найближчим часом список штатів доповниться Коннектикутом, Айовою, Кентуккі та Мерілендом.

Управління транспортної безпеки заявило, що аеропорти й смуги безпеки також прийматимуть електронні водійські права й паспорти після того, як нововведення підтримають інші штати США.

Після завантаження документів до додатка, смартфон також попросить користувача виконати серію рухів головою на камеру та зробити селфі.

Аби продемонструвати документи, власникам IPhone не потрібно буде розблоковувати свій смартфон, оскільки процес буде ідентичний функції paypass на пристроях.