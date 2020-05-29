Вінницька поліція пропустила тітушек зі зброєю в Бровари, - Аваков

Фото: Арсен Аваков (Віталій Носач/РБК-Україна)

У стрілянині в Броварах взяла участь група "тітушок" з Вінницької області

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв відреагувати на дії поліції Вінницької області. За його словами, правоохоронці пропустили до Броварів групу озброєних людей, які потім влаштували стрілянину.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Керівник МВС пояснив, що один автобус з озброєними людьми приїхав з Вінниці, а інша група на трьох мікроавтобусах прибула зі столиці.

"Київські перевізники покликали так званих тітушок, запросивши їх зі столиці та Вінницької області", - сказав Аваков і додав, що група з Вінницької області - співробітники однієї з охоронних фірм.

Зараз правоохоронці встановлюють осіб, що направили озброєних людей з Вінниці.

Крім того, Аваков попередив обласну поліцію, що будуть зроблені кадрові висновки.

"Чому випустили таку групу людей, хоч і з мисливською зброєю? Треба було реагувати. До кінця дня я зможу запропонувати, яке адміністративне реагування треба робити", - сказав глава МВС.

У ЗМІ раніше з'явилася інформація про відсторонення керівництва поліції Вінницькій області саме у зв'язку з перестрілкою в Броварах. У коментарі РБК-Україна в Національній поліції підтвердили факт відсторонення, однак чи пов'язане воно зі стріляниною, коментувати не стали.

Нагадаємо, раніше в МВС заявили, що начальника поліції Вінницькій області Юрія Педос відсторонили від посади через "грубі недоліки і прорахунки в роботі підрозділів".

Як писало РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський не планує ініціювати звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова через збройний конфлікт в Броварах.

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Автор: Юлия Струк