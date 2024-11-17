Несчастный случай чуть не сорвал матч Лиги наций Нидерланды – Венгрия

Инцидент произошел на 7-й минуте. Один из тренеров венгерской сборной внезапно упал и потерял сознание. Было видно, как его тело сводит судорога.

Арбитр игры Хесус Хиль Мансано из Испании сразу остановил поединок и срочно вызвал врачей. Пострадавшего на машине скорой помощи забрали в больницу, после чего судья возобновил игру. Пауза в матче продолжалась около 10 минут.

Как выяснилось позже, плохо стало члену тренерского штаба венгров, известному в недавнем прошлом нападающему Адаму Салае. 36-летний футболист, львиную долю карьеры проведший в Германии, выступая за "Майнц", "Шальке" и "Хоффенхайм", закончил активные выступления в 2023 году.

Фото: Адам Салаи (instagram.com/adaam_s)

Ветеран провел в составе сборной своей страны 86 поединков, в которых забил 26 голов. Завершив выступления, он принял предложение главного тренера национальной команды - итальянца Марко Росси и вошел в тренерский штаб.

Что стало причиной внезапного приступа, пока неизвестно. Ранее подобных симптомов у Салаи никто не замечал.

Интересно, что сразу после паузы, связанной с инцидентом, арбитр матча пересмотрел VAR и назначил в ворота Венгрии пенальти. Так Нидерланды открыли счет.

Впоследствии, в конце первой половины игры, хозяева получили право на еще один 11-метровый, который также успешно реализовали. Завершился же матч полным разгромом Венгрии - 4:0.